Aïn M’lila accueille le 1er Salon national des pièces de rechange automobiles

La première édition du Salon de la production nationale de pièces de rechange et d’accessoires automobiles a ouvert ses portes à Aïn M’lila avec la participation de 43 exposants venus de plusieurs wilayas du pays.

Placé sous le slogan « Nos produits construisent notre économie », le salon de la production nationale de pièces de rechange et d’accessoires automobiles vise à promouvoir le savoir-faire industriel algérien et à renforcer les échanges entre les acteurs du secteur.

Les responsables présents ont salué les progrès réalisés dans la fabrication locale de pièces détachées, soulignant que de nombreux produits exposés répondent désormais aux normes internationales et contribuent à réduire les importations. Ce salon constitue également une opportunité pour les fabricants de valoriser leurs productions, développer des partenariats et soutenir la croissance de l’industrie automobile nationale.