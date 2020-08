Volkswagen lancera dans trois ans un SUV électrique urbain

Le constructeur allemand continuera à élargir sa gamme de véhicules 100 % électriques en planifiant plusieurs modèles à venir dont un SUV urbain qui pourrait se nommer Volkswagen ID.2 adopterait un tarif inférieur à 20 000 euros.

A peine, la berline compacte électrique ID.3 lancée, le constructeur allemand planifie déjà son avenir basé sur l’électrification de la gamme et par conséquent une baisse considérable de CO2. On attend notamment l’arrivée du SUV Volkswagen ID.4 qui sera disponible en plusieurs versions mais également plusieurs autres modèles à venir qui devraient être plus abordables.

En effet, pour le moment, seule la citadine Volkswagen e-Up est proposée à un tarif inférieur à 25 000 euros en entrée de gamme, mais le constructeur allemand veut aller encore plus loin en proposant un véhicule à batterie inférieur à 20 000 euros. Pour réussir ce pari, Volkswagen compte sur le fait que les prix des batteries vont baisser mais en proposant également des véhicules à petits gabarits.

La firme de Wolfsburg compte ainsi lancer le Volkswagen ID.2, un SUV urbain dont l’entrée de gamme devrait être proposée à moins de 20 000 euros. L’ID.2 devrait reposer sur la plateforme MEB du constructeur dédiée aux véhicules électriques. Ce futur Volkswagen ID.2 devrait être présenté en 2023 pour une commercialisation en 2024.