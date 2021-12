Accidents de la route : 27 décès et 1258 blessés enregistrés en une semaine

Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la mort et 1258 autres sont blessées dans des accidents de la circulation survenus durant la période du 12 au 18 décembre en cours à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de Tamanrasset où 04 personnes sont décédées sur les lieux de l’accident et 07 autres blessées dans six accidents de la route, affirme la même source, indiquant que les victimes ont été prises en charge puis évacuées vers les structures hospitalières.