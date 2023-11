Rallye international des Colombes : la 18ème édition se tiendra du 15 au 19 novembre 2023

Une trentaine d’équipage féminin algérien et étranger devrait prendre part à la 18ème édition du Rallye international des Colombes, prévue du 15 au 19 novembre 2023, autour de quatre étapes (Tipasa-Mostaganem-Ain Témouchent et retour à Tipasa), indique la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM).

« Au maximum, une liste de 30 équipages féminins algériens et étrangers (pilotes et co-pilotes) a été invité l’édition-2023 du Rallye des Colombes de cette édition, afin d’assurer un accompagnement technique et logistique de cette manifestation devenue une tradition annuelle pour l’Algérie », a indiqué à l’APS, Massinisa Bouagache, secrétaire général à la FASM.

Le même responsable a indiqué que le plus « important pour nous, est l’adhésion des participantes aux principes de la compétition (discipline), en plus de l’aspect sportif, qui est le respect de la conductrice de la vitesse moyenne au volant et du code de la route », soulignant que l’instance fédérale a reçu la confirmation de dix équipages étrangers.

Il n’a également pas manqué de rappeler « l’aspect touristique et la promotion de cet évènement où les étapes de la compétition comprendront des arrêts pour la caravane afin de visiter de nombreux sites archéologiques et historiques ».

Les organisateurs ont fixé la vitesse moyenne maximale du Rally des Colombes entre 60 et 90 kilomètres/heure, selon les lois approuvées par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Lors de la précédente édition en 2022, les participantes avaient parcouru une distance de 1200 km, répartis en quatre étapes : Tipaza – Mostaganem – Oran – Mascara puis le retour à Tipasa.

Les participantes doivent également respecter les normes de circulation sur la route et se conformer à la moyenne de vitesse qui est prédéterminée par les superviseurs de la course.

Pour rappel, la 17ème édition du Rallye International des Colombes (régularité) est revenue aux duo-algérien, composé de Dounia Hejab/Ayouz Zemouli avec un total de 61 points, suivies de leurs deux compatriotes, Salima Belamri/Amira Abriche (60 points) et Sana Al Hadfi / Rafika Berrachid (58 points), toutes « habituées à monter sur le podium » lors des précédentes éditions du rallye.

Programme de la 18ème édition :



* 15 novembre : Contrôle technique et administratif avant le titrage au sort pour désigner l’ordre de passage

* 16 novembre (1ère étape) : Départ depuis le port de Tipasa vers Mostaganem

* 17 novembre (2e étape) : Mostaganem-Ain Témouchent

* 18 novembre (3e étape) : Ain Témouchent-Ain Témouchent

* 19 novembre (4e étape) : Ain Témouchent-Tipasa.