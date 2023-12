Burgan International : voici la grille tarifaire des nouveaux modèles DFSK   

Le distributeur de la marque DFSK en Algérie, Burgan International,

annonce l’arrivée de nouveaux modèles sur le marché local, proposés à des prix débutant à 1 620 000 Dinars.

Burgan International étoffe sa gamme de véhicules DFSK commercialisée en Algérie avec de nouveaux modèles, des véhicules utilitaires légers, des pick-up ainsi que des voitures touristiques.

Voici les prix des modèles DFSK :



* Mini truck K10 simple cabine : 1 620 000 Dinars TTC

* Mini truck K10 double cabine : 1 900 000 Dinars TTC

* Mini truck C31 simple cabine : 1 920 000 Dinars TTC

* Mini truck C32 double cabine : 2 170 000 Dinars TTC

* Mini truck C35 van : 2 120 000 Dinars TTC

* Pick Up P02S : 3 920 000 Dinars TTC

* Minibus C37 6- 09 places : 2 370 000 Dinars TTC

* Minibus K07S – 07 places : 2 000 000 Dinars TTC

* Mini Truck K01S Frigo : 2 170 000 Dinars TTC

* Mini Truck Van K05S : 1 870 000 Dinars TTC



* Glory 500 : 2 880 000 Dinars TTC

* Glory 560 : 2 990 000 Dinars TTC

* Glory 580 : 3 090 000 Dinars TTC

* Glory 600 : 3 750 000 Dinars TTC

* IX5 : 3 680 000 Dinars TTC



Par ailleurs, Burgan International propose en option sur certains de ses modèles, la peinture métallisée à 10 000 DA de plus et la climatisation pour 30 000 DA.