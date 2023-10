Cyberquad :Tesla lance son quad électrique pour enfant

Le constructeur américain de voitures électriques vient d’ajouter à sa gamme le Tesla Cyberquad. Il s’agit d’un Quad électrique dont la taille est adaptée aux enfants.

A quelques semaines des fêtes de fin d’années, Tesla semble avoir choisi le bon moment pour lancer son nouveau Cyberquad, qui est un quad électrique destiné aux enfants et qui s’affiche au prix de 2 000 euros.

Ce nouveau jouet by Tesla est conçu sur la base d’un châssis entièrement composé d’acier. Le véhicule est alimenté par une batterie plus que suffisante de 24 volts et 188 Wh, il adopte un petit moteur électrique de 350 Watts à peine 0,5 CV, qui ne peut atteindre que 13 km/h maximum.

L’âge minimum recommandé par Tesla est de 8 ans, ce qui risque fortement de qualifier cette vitesse d’ennuyeuse. L’autonomie de ce Quad est affichée à 19 km.