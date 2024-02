Fabrication de motos en Algérie : le Taiwanais HAM Motors (SYM) reçoit son agrément

Le constructeur taiwanais HAM Motors (SYM), vient d’obtenir une licence d’exploitation par le ministre de l’industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun pour la fabrication de motos dans l’usine de Ain Azel à Sétif.

Ali Aoun, Ministre de l’industrie et de la Production Pharmaceutique, vient d’attribuer une licence d’exploitation pour le constructeur taiwanais Ham Motors, de la marque SYM. Lors de sa visite à l’unité de fabrication sise à Ain Azel dans la wilaya de Sétif, le ministre a souligné l’importance d’opter pour l’utilisation de matières premières et intrants locaux.

L’unité de production de la marque SYM, entrera en activité dès l’obtention de l’agrément définitif pour la fabrication de motos, et occupe une superficie de 2,6 hectares. Elle emploie 300 salariés, et dispose d’une capacité de production d’environ 7 000 unités par an, le tout pour un investissement de 489 millions de dinars.