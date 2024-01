Piaggio : le constructeur italien de motos envisage de s’installer en Algérie

Le ministre algérien de l’industrie et de la production pharmaceutique, a reçu à Alger, une délégation de la marque italienne Piaggio spécialisée dans la fabrication de motos, en présence du conseiller de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Antonio Boliti. Cette dernière a manifesté son intention de s’installer en Algérie.

Après l’installation de la marque Fiat sur le marché algérien, un autre géant italien a manifesté son intérêt pour le marché algérien. Il s’agit de la marque Piaggio, spécialisé dans la fabrication de motos. En effet, une délégation de la marque, a été reçue ce lundi par le ministre de l’industrie Ali Aoun, en présence du conseiller de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Antonio Boliti.

Dans son discours de bienvenus, le ministre Aoun a souligné la profondeur des relations historiques et des liens étroits entre l’Italie et l’Algérie. Le ministre a également insisté sur la concrétisation de plusieurs projets en Algérie, axés sur la production de motos et de véhicules utilitaires. Cette démarche vise à renforcer l’industrie nationale et à promouvoir la coopération économique entre les deux pays.

La délégation de la marque Piaggio, a pour sa part exprimé sa satisfaction quant aux relations existantes entre les deux pays, et a partagé l’enthousiasme du gouvernement italien pour le développement continu de ces liens.