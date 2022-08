ALD Automotive Algérie : voici l’offre LLD 2nd life lease

ALD Automotive Algérie a lancé récemment une offre intitulée « LLD 2 nd life lease », une nouvelle solution de mobilité flexible, avec un loyer attractif annoncé à partie de 2400 Dinars HT / jours.

Le leader en Algérie de la location Longue Durée de véhicules, ALD Automotive Algérie avec un parc de plus de 4000 véhicules, lance une nouvelle offre « 2 nd life lease », une solution de mobilité flexible et innovante qui vous permettra un accès aux meilleurs véhicules d’occasion restitués parmi une flotte de véhicules 100 % fiables et expertisés.



ALD indique que les véhicules ont un faible kilométrage, sont en parfait état entretenu chez les réseaux officiel des constructeurs, et sont régulièrement vérifiés dans les organismes de contrôles technique.