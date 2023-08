Algérie : saisie de plusieurs voitures de luxe impliquées dans, un réseau de trafic à l’international

Le service central de lutte contre la criminalité organisée en Algérie a démantelé un important réseau spécialisé dans le trafic de véhicules en provenance de pays étrangers. Au total, huit individus arrêtés.

La semaine dernière, les forces de l’ordre précisément le service central de lutte contre la criminalité organisée en Algérie, a réalisé un énorme coup de filet en mettant hors d’état de nuire 8 personnes impliqués dans plusieurs crimes, notamment le trafic de véhicules de luxe.

L’arrestation de ce groupe d’individus a permet la saisie d’une dizaine de voitures de luxe, dont certaines étaient recherchées à l’internationale. Les 8 suspects ont été arrêtés dans différentes wilayas du pays, principalement sur Alger, Tizi Ouzou et Sétif. Au total, 16 véhicules de marques de motorisations différentes, ont été saisies ainsi qu’une somme d’argent de 438 millions de centimes saisie en possession des suspects.

Le groupe d’individus impliqués dans ce trafic, a été présenté devant le procureur de la Cour de Bir Mourad Raïs jeudi dernier, avec plusieurs charges retenues contre eux, comme la formation d’une association de malfaiteurs dans le but de préparer et de commettre des délits, de faux et usage de faux, de trafic international de véhicules, ainsi que de manipulation des systèmes automatisés et de blanchiment d’argent.