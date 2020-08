Autoroute Est-Ouest: Circulation modifiée à partir de dimanche pour des travaux

La circulation automobile sera modifiée à partir de dimanche sur l’autoroute Est-ouest pour cause des travaux de réalisation d’un ouvrage d’art au niveau de Tessala El Merdja (Birtouta), a indiqué samedi un communiqué de l’Algérienne des Autoroutes (ADA).

» L’Algérienne des Autoroutes informe ses usagers qu’a la suite de l’autorisation accordée par le Wali d’Alger, la Direction des Travaux publics de la wilaya d’Alger entamera à partir de dimanche la poursuite des travaux de réalisation d’un ouvrage d’art à Tessala El Merdja (Birtouta),enjambant l’Autoroute Est/Ouest et s’inscrivant dans le projet de raccordement reliant Tessala El Merdja (RN1) vers Zéralda (RN67) », ajoute le communiqué.

A cet effet, l’entreprise réalisatrice procédera à un rétrécissement de voies au niveau du chantier sis à Tessala El Merdja (Birtouta) sur 600 ml, avec maintien du trafic sur uniquement deux voies et ce à compter de dimanche matin et jusqu’ à jeudi 3 septembre.



En ce qui concerne le sens (Alger vers Blida), un rétrécissement de deux voies sera opéré dimanche et lundi, tandis que pour le sens (Blida vers Alger), le rétrécissement sera opéré mardi , mercredi et jeudi, note le communiqué.

Le trafic sera rétabli chaque jour à la fin des travaux partiels et le rétrécissement reprendra le lendemain jusqu’à la fin des travaux, précise le communiqué.

L’Algérienne des Autoroutes rassure ses usagers que pour garantir la sécurité de leur déplacement ,ses équipes de patrouilles seront mobilisés pour leur apporter assistance et aide, ajoutant qu’un plan spécial de gestion de trafic et de sécurité routière sera mis en place avec une signalisation temporaire de travaux adéquate, a conclu le communiqué.