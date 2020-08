Batterie : un revêtement pour une durée de vie prolongée

La start-up montante américaine Coreshell, annonce avoir trouvé une solution révolutionnaire pour prolonger la durée de vie des batteries lithium-ion et aussi réduire leur coût de fabrication.

Comme on le sait, le futur de l’automobile réside dans le segment de l’électrique, toutefois ce segment est pour l’heure freiné par l’utilisation des batteries dont la production coute cher et par conséquent les prix des véhicules électriques sont pas très abordables. Etant le nerf de guerre de ce segment, il est donc logique de voir une bataille des constructeurs pour réduire les couts et prolonger leur durée de vie.

A cet effet, la start-up américaine Coreshell, sise dans l’état de Californie vient d’annoncer avoir trouvé un investissement de 4 millions de dollars pour un projet de revêtement sur la batterie diminuant le risque de plaquage de lithium sur l’anode. L’idée est que le passage du métal soit facilité sans qu’il coince entre les couches traversées.

L’autre point positif, est le fait que cette innovation améliore également le processus de rodage lors de la fabrication du coup à sa production il faudra utiliser moins de lithium ce qui réduira fortement les couts. L’entreprise a reçu l’appui du géant allemand de la chimie BASF.