BMW annonce un rappel de plus de 26 000 véhicules hybrides rechargeables

La marque à l’hélice annonce une campagne de rappel concernant quelques 26 000 véhicules hybrides rechargeables dans le monde. BMW explique que ce rappel est du à d’importants risques d’incendies, principalement lorsque les batteries sont entièrement chargées.

Après Ford, et Hyundai c’est autour de BMW d’annoncer le rappel de véhicules hybrides rechargeables. Au total c’est 26 700 voitures qui devront passer par l’atelier et la liste des modèles concernés est assez longue : X1, X2, X3, X5, Série 2 Active Tourer, Série 3, Série 5, Série 7 et même i8 est touchée.

Le problème qui a généré ce rappel concerne les batteries qui entreraient en surchauffe pouvant causés des incendies. Le constructeur allemand a également indiqué que ce problème est entièrement sous la responsabilité de ses fournisseurs de batteries à savoir CATL et Samsung.

Pour l’instant, BMW ne disposerait pas selon la presse allemande de solution confirmée à ce problème qui se manifeste principalement lorsque les batteries sont chargées à 100 %. Pour le moment le constructeur déconseille simplement à ses clients de recharger entièrement les batteries.