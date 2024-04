Chery collaborera avec plusieurs marques européennes

Le constructeur chinois Chery compte renforcer sa position en Europe en envisageant de collaborer avec plusieurs marques européennes, dont un ou deux constructeurs premiums à qui il fournira des plateformes pour modèles électriques.

Chery Auto souhaite conquérir le marché européen, qui en plus de sa présence avec trois marques Exlantix, Jaecoo et Omoda, compte s’associer avec plusieurs marques européennes pour la fourniture de plateformes destinées à des voitures électriques.

Hormis un accord imminent avec deux marques du vieux continent, le président de Chery, Yin Tongyue, a déclaré que le constructeur chinois, allait conclure avec une ou deux autres marques haut de gamme. M. Yin n’a pas donné de noms mais a précisé que c’est des marques encore plus haut de gamme que celle du groupe Chery (Exlantix).

Avec une telle information, on déduit que les candidats ne sont pas nombreux. Si on retire Audi et Porsche qui disposent déjà de leur plateforme PPE, Mercedes et BMW qui ont développé leur propre plateforme, il ne resterait dans la liste que Jaguar Land Rover, qui a annoncé devenir une marque exclusivement électrique dès 2025.