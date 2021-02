Citroën dévoile le C3 Aircross restylé

La marque aux chevrons dévoile le restylage de mi-carrière de son SUV Citroën C3 Aircross avec au menu, un nouveau look, plus de confort et une possibilité de personnalisation élargie.

Citroën lève le voile sur le restylage de SUV C3 Aircross. A l’instar de la nouvelle C4, et la C3 restylée, le lifting apporte au crossover une nouvelle face avant, portée par un design des feux LED en forme de X et des chevrons qui jouent le rôle de lien entre les éléments visuels. Le C3 Aircross est proposé avec trois nouvelles couleurs de carrosserie pour un total de 7 coloris et jusqu’à 70 possibilités de personnalisation. Des nouvelles jantes de 16 ou 17 pouces complètent les améliorations extérieures.

L’habitacle du C3 Aircross est également modernisé avec désormais 4 ambiances de couleurs différentes proposées. Des couleurs qu’on retrouve sur les nouveaux sièges Advanced Comfort du constructeur empruntés au C5 Aircross et à la nouvelle C4. La console centrale a été également repensée avec un écran tactile plus grand jusqu’à 9 pouces et disposant de plus de capacité de stockage.

Sous le capot, le Citroën C3 Aircross sera proposé avec des moteurs essence PureTech et des blocs Diesel Blue HDi avec des puissances comprises entre 110 à 130 ch. Ces moteurs peuvent être associés à la boite manuelle à six vitesses ou automatique à six vitesses également.