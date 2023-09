Fiat 500e Gelateria : Le plus petit glacier du monde

Fiat présente la Fiat 500e Gelateria, un petit concept électrique unique en conduite à droite destiné au glacier anglais.

Unique en son genre, la Fiat 500e Gelateria est présenté en version utilitaire bicolore transformé par la marque de Turin afin d’offrir plus de mobilité aux glaciers britanniques, après que l’accès à plusieurs rues de la capitale devient de plus en plus difficile aux fourgons diesels en raison des restrictions de circulation.

Ultra léger et écologique, le petit glacier du monde est conçu sur la base de 500e Cabriolet, il mesure que 3,63 m de long, pour 1,68 m de large et 1,53 m de haut. Une compacité qui n’a rien de gênant pour les marchands de glaces car la petite italienne serait capable d’assurer le service d’environ 300 glaces par jour.

Afin d’optimiser de l’espace et permettre une utilisation facile, les sièges passagers et arrière ont été retirés pour que le serveur puisse librement se déplacer à l’intérieur du véhicule, les plateaux de glaces surgelées sont montés au-dessus d’une armoire sur mesure contenant deux congélateurs (30 l de glace) alimentés par batterie, ainsi que des accessoires tels que des cornets, des bacs, des cuillères et même des transats pour les clients.

L’utilisateur de la Gelateria profitera de plusieurs aménagements astucieux. En effet, une fois la capote ouverte, l’auvent au style rétro peut être relevé pour procurer de l’ombre au serveur.

Fiat Gelateria offre une autonomie théorique de 320 km, similaire à celle de la 500e Cabriolet classique grâce notamment à une grosse batterie de 42 kwh. Elle arbore fièrement l’insigne « Gelateria » couleur bronze à l’extérieur du véhicule mais aussi à l’intérieur de l’habitacle au niveau du tableau de bord.

Avec ce Glacier, la Fiat 500 devient le modèle sympathique par excellence.