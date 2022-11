Fiat Algérie : du nouveau concernant l’usine de montage

Le projet de l’usine d’assemblage de voitures de la marque Fiat en Algérie, aapporte son lot de détails, avec les déclarations du Wali d’Oran Said Saayoud faite ce lundi 07 novembre 2022.

Après l’accord signé, entre le gouvernement algérien et le constructeur automobile italien Fiat concernant l’assemblage de voiture en Algérie, on apprend désormais davantage d’informations concernant ce projet, avec les déclarations du Wali d’Oran faites ce 7 novembre 2022.

L’usine de montage Fiat est prévue dans la région de Tafraoui, située à 40 km au sud d’Oran. « Le terrain de 130 hectares situé à Tafraoui qui était destiné au projet Peugeot sera mis à la disposition du groupe Stellantis pour construire l’usine Fiat. Le groupe Stellantis exploite et commercialise quinze marques automobiles dont Peugeot et Fiat. Tout ce qui a été mis à disposition de Peugeot sera transféré au profit du projet Fiat », a ainsi précisé Monsieur Said Saayoud suite à une réponse d’un journaliste.

On comprend ainsi par cette déclaration que le projet initial d’assemblage de voitures de la marque Peugeot est abandonné et sera remplacé par le projet de Fiat, dans le même site de Tafraoui. Le Wali d’Oran a également indiqué que le premier modèle qui sortira des chaines de production se fera vers le mois de décembre 2023 : « La première voiture sortira d’usine vers le mois de décembre 2023, avec un taux d’intégration de 40 % ».

Suite à sa réunion avec les représentants du groupe Stellantis, et en présence du premier Ministre, le Wali d’Oran s’est engagé à assurer toutes les facilitations nécessaires pour la concrétisation de ce projet conformément aux directives du président de la République.