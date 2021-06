Fiat deviendra exclusivement électrique d’ici 2030

Le constructeur italien Fiat annonce son intention de devenir une marque automobile exclusivement électrique d’ici 2030, prenant ainsi son positionnement au sein de la nouvelle alliance Stellantis.

A l’instar de certaines marques automobiles comme Ford, Volvo ou encore Jaguar, Fiat annonce son intention de devenir un constructeur 100 % électrique d’ici 2030. La marque italienne affiche donc son positionnement et sa stratégie au sein des 14 marques automobiles formant le groupe Stellantis.

Avec le choix de renouveler la Fiat 500 en version électrique uniquement, le constructeur italien entame déjà sa mutation guidée vers le tout électrique. La gamme du constructeur italien va progressivement se concentrer sur des modèles à format urbain ou péri-urbain, ce qui lui permettra de se distinguer des autres marques du groupe notamment.

« La décision de lancer la nouvelle 500 – électrique et uniquement électrique – a en fait été prise avant Covid-19. Déjà à l’époque, nous étions conscients que le monde ne pouvait plus accepter de compromis. On nous a rappelé l’urgence d’agir, de faire quelque chose pour la planète Terre. » a ainsi déclaré Olivier François, patron de Fiat.