Ford dévoile le nouveau F150

Le constructeur à l’ovale bleu lève le voile sur la nouvelle génération de son pick-up best-seller Ford F150. L’enjeu de cette quatorzième génération est le mêle : rester la meilleure vente automobile aux Etats-Unis.

Ford lève aujourd’hui le voile sur son nouveau Pick-up best-seller le F150. La pression est donc immense pour le constructeur américain qui renouvelle simplement la meilleure vente américaine et est un des véhicules les plus vendus dans le monde chaque année.

Le nouveau Ford F150 mesure dans sa version Double Cabine et benne longue 6,20 mètres ce qui fait de lui un des plus grands véhicules sur le segment. Le nouveau Pick-Up américain se distingue par un générateur électrique embarqué dont la puissance va de 2 kW à 7,2 kW sur la version hybride.

A l’intérieur du nouveau Ford F150 on retrouve une panoplie de technologies avec un écran tactile multimédia 12 pouces associé à une instrumentation numérique ainsi qu’un large panel de finitions. La benne quant à elle est recouverte de matériau spécifique pouvant se transformer en grand espace de travail.

La nouveauté sous le capot de cette nouvelle génération est la présence d’une motorisation hybride simple associant un bloc V63.5 Ecoboost à un moteur électrique de 35 kW et une petite batterie de 1,5 kWh récupérant l’énergie au freinage. Côté thermique, l’offre est élargie avec : V6 3.3 atmosphérique en version d’accès, puis V6 2.7 et 3.5 Ecoboost, V6 3.0 diesel et enfin V8 5.0 atmosphérique pour la plus grosse version.