Formule 1 : Ford fera son retour en 2026 comme partenaire de Red Bull

Le constructeur automobile américain fera son grand retour au championnat du monde de formule 1. Ford reviendra ainsi dans la catégorie phare du sport automobile en tant que partenaire moteur de l’équipe Red Bull.

Annoncé depuis un bon moment, c’est désormais officiel, a l’instar d’Audi, Ford fera aussi son retour à la Formule 1 et ceci dès 2026. A cette date, l’équipe actuelle de Red Bull utilisera les moteurs conçus par Ford. Le constructeur américain était actif en Formule jusqu’en 2004, avec l’équipe d’usine Jaguar, rachetée depuis par Red Bull Racing.

La participation de Ford, sera principalement financière et commerciale, puisque le groupe motopropulseur hybride sera également développé pour 2026 par Red Bul Powertrains. Ford fournira néanmoins le budget nécessaire, et une assistance technique dans la mesure du possible.