Formule 1 : Lewis Hamilton fait planer les doutes sur son avenir

Lewis Hamilton sextuple champion du monde de Formule 1, qui se dirige vers une septième après sa victoire au grand prix d’Emilie-Romagne a laissé planer des doutes à la fin de la course concernant son avenir. Le britannique pourrait disputer sa dernière saison de F1.

Plus que jamais maitre absolu des championnats du monde de Formule 1 après avoir dépassé notamment Schumacher et ses 91 victoires, le britannique Lewis Hamilton six fois champion du monde et probablement futur vainqueur d’un septième titre mondiale à quelques courses de la fin de saison a laissé planer les doutes concernant son avenir en Formule 1.

« Je me sens très bien, je suis en pleine forme, je me sens capable de continuer, dixit le Britannique. Mais vous avez évoqué Toto (Wolff, le patron de l’écurie Mercedes qui souhaiterait prendre un peu de recul, ndlr)… Beaucoup de choses se bousculent dans ma tête. J’aimerais être là l’an prochain mais il n’y a pas de garantie non plus. Il y a plein de choses qui me font envie dans la vie d’après. Seul l’avenir nous le dira. » a ainsi déclaré le champion du monde en titre.

Ces doutes sont très crédibles dans le monde de la Formule 1 puisque le britannique arrive à la fin de son contrat avec Mercedes à la fin de saison et que ses pourparlers pour une prolongation trainent encore d’autant qu’un plafond des salaires est évoqué en F1 dés la saison 2023. Le patron Toto Wolf se veut rassurant pour sa part en déclarant : « Je ne pense pas que cela arrivera (un départ de Lewis Hamilton, ndlr). Je pense que Lewis parlait sous le coup de l’émotion. Mais s’il s’en va, il va y avoir du monde pour prendre sa place ! »