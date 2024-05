France : un automobiliste en état d’ivresse lâche son chien lors d’un contrôle

Un homme en état d’ivresse au volant interpellé par les gendarmes dans la commune de Nevers en France, a lâché son chien sur ces derniers. Les faits se sont déroulé le samedi 27 avril 2024.

Lors d’un banal contrôle routier à Sermoise-sur-Loire, les gendarmes sont tombé sur un individu, qui arrivant sur eux zigzaguait, en état d’ivresse. Les gendarmes décident alors de l’interpeller mais le chauffard a pris la fuite, mais a été arrêté plus loin à Nevers.

Une fois arrêté, l’individu insultait les gendarmes en se montrant agressif, et a alors lâché son chien sur eux. Un gendarme a été agrippé par le chien et fort heureusement n’a pas été blessé, et l’animal a pu être maitrisé par les gendarmes.

Placé en garde à vue, le chauffard n’a pas voulu coopérer, et a été confronté à un juge des libertés et de la détention afin d’évaluer son cas. Malheureusement pour lui, les 14 mentions présentes sur son casier judiciaire ne l’ont pas vraiment aidé à se sortir de cette situation.