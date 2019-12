Fusion PSA et FCA : c’est désormais officiel !

Après plusieurs rumeurs, et des semaines de négociations, les groupes constructeurs Peugeot-Citroën (PSA) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) viennent de signer officiellement leur fusion. Ce nouveau groupe crée entrera en activité dans 12 à 15 mois. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

C’est l’épilogue d’un long feuilleton qui a été scellé aujourd’hui, en effet, le groupe PSA et le groupe FCA ont officiellement signé un protocole d’accord les engageants à concrétiser leur fusion à 50/50. Cette nouvelle entité deviendra en termes de volume le quatrième constructeur mondial avec 8,7 millions de véhicules vendus par an derrière, le groupe Volkswagen, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et le groupe Toyota.

Dans le détail, les deux groupes se sont mis d’accord pour que cette nouvelle entité soit présidée par John Elkann actuel président de FCA tandis que le patron de PSA Carlos Tavares sera nommé directeur général. Le conseil d’administration contiendra 11 membres dont 5 nommés par PSA et 5 nommés par FCA. Les deux présidents Tavares et Elkann seront du conseil.

Les deux groupes FCA et PSA annoncent également des synergies avoisinant 3,7 milliards d’euros annuels sans qu’une usine ne soit fermée. Environ 40 % de ces gains proviendront du partage de plateformes et de technologies, 40 % des achats du groupe et les 20 % restant de divers postes tels que la logistique et le marketing.