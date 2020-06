Groupe Sovac : Lourde peine contre Mourad Oulmi et son frère

Le tribunal de Sidi M’hamed a rendu son verdict dans le procès de l’affaire Sovac en annonçant de lourdes peines à l’encontre du patron de Sovac et de son frère.

En effet, Mourad Oulmi écope d’une condamnation de 10 ans d’emprisonnement. Le patron de Sovac a été condamné par le tribunal de Sidi M’hamed à 10 ans de prison ferme et 8 millions DA d’amende au moment où son frère Khider a écopé de 7 ans et 8 millions DA d’amende.

Dans le même procès, 12 ans d’emprisonnement ont été requis contre l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Cette condamnation a été prononcée après un réquisitoire contesté par la défense du patron de Sovac qui a démontré plusieurs lacunes graves.

Il est à ajouter que l’ancien Ministre de l’Industrie et des Mines Abdeslem Bouchouareb à écopé de 20 ans de réclusion avec émission de mandat d’arrêt international à son encontre. Pour rappel, le procureur avait requis 15 ans de prison ferme contre Mourad Oulmi et Ahmed Ouyahia et 12 ans contre Khider Oulmi.