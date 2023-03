La nouvelle marque créée par le groupe Volkswagen, Scout va se spécialiser dans la conception et production de 4×4 électriques aux Etats-Unis. La production devrait démarrer en 2026.

Le groupe Volkswagen annonçait l’année dernière, la création de sa nouvelle marque Scout. Une division pensée pour le développer de véhicules 4×4 électriques de types SUV et Pick-up, avec un look plus rustique que ce que fait d’habitude Volkswagen.

Après cette annonce, le groupe allemand précise sa stratégie avec la construction d’une nouvelle usine en Caroline du Sud aux Etats-Unis. Cette nouvelle usine emploiera 4 000 salariés, et devrait coûter environ deux milliards de dollars au groupe.

En attendant d’éventuels modèles, il faudrait se contenter des esquisses ci-dessus, pour savoir à quoi ils ressembleront. On sait également, que malgré la motorisation 100 % électriques, ces modèles pourraient adopter des châssis séparés « à échelle ».