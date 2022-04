Industrie automobile : l’Algérie prévoit 4 cahiers des charges pour différentes catégories de véhicules

Le ministère de l’industrie algérien, prépare actuellement l’élaboration de quatre nouveaux cahiers des charges qui séviront l’activité de production de véhicules en Algérie avec des documents qui seront émis selon les catégories de véhicules, avec une garantie d’assurer un taux d’intégration de 40 %.

Le ministère algérien de l’industrie travaille activement pour l’élaboration d’ici trois mois de nouveaux cahiers des charges relatifs à l’activité de production de voitures en Algérie. De ce fait, les services du ministère ont organisé plusieurs réunions avec les concessionnaires actifs de différents secteurs notamment celui des vélos, motos, tracteurs agricoles et bus pour discuter du futur taux d’intégration qui figurera sur les cahiers des charges.

En ce qui concerne les véhicules de tourisme, on apprend que le ministère concerné se prépare à entrer en négociations avec les constructeurs internationaux directement. On apprend également via le quotidien Echorouk, que le cahier des charges pour ce type de véhicules reste en cours de préparation.

Le premier cahier des charges en cours d’élaboration concerne celui des tracteurs agricoles, qui doit être étudié et discuté avec les services concernés pour qu’il soit prêt dans 45 jours maximum. Le deuxième concerne celui des poids lourds et tracteurs avec un taux d’intégration visé à hauteur de 40 %. Les deux autres cahiers des charges seront étudiés prochainement avec des réunions prévues avec les services concernés.