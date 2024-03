Industrie automobile : L’usine Chery entrera en production en octobre prochain

Auto Leader Company (ALC), représentant de la marque chinoise Chery en Algérie, a annoncé que l’usine de montage des véhicules Chery entrera en production en octobre prochain.

Khamsa Boutitaou, directrice de la communication de ALC, a fait cette déclaration en marge de la présentation de la 2e édition du Salon national de l’industrie automobile et de ses accessoires, prévu du 6 au 10 mai à Constantine. Elle a précisé que l’usine débutera par une phase de montage avant de passer à la production effective, conformément aux directives des autorités algériennes. Elle a également souligné que les travaux de construction de l’usine avancent à un rythme satisfaisant.

De son côté, Hu Chun, manager général de Chery pour la région Afrique, a déclaré à l’APS que le projet de l’usine progresse rapidement et que Chery commencera à produire ses véhicules en Algérie cette année. Il a ajouté que les responsables de la marque souhaitent que l’usine soit opérationnelle avant octobre, si les conditions le permettent, mais que le lancement est prévu au plus tard en octobre, avec une capacité de production progressive atteignant 50 000 véhicules par an.