Industrie automobile : une mission de chefs d’entreprises italiennes en avril à Oran

Une mission de chefs d’entreprises italiennes de production de composants automobiles se rendra à Oran dans le cadre d’une une mission d’affaires, organisée par l’Ambassade d’Algérie en Italie et l’Association Nationale italienne de la Filière de l’Industrie Automobile (ANFIA) pour prendre part à la Convention internationale des sous-traitants automobiles que le Groupe Stellantis Algérie projette d’organiser à Oran les 15 et 16 avril 2024.

Suite au lancement officiel de la production du premier véhicule FIAT en Algérie le 11 décembre 2023, une nouvelle étape importante se profile dans le renforcement de l’implantation en Algérie des entreprises italiennes spécialisées dans la production des composants automobiles.

Dans cette perspective, Monsieur Abdelkrim Touahria, Ambassadeur d’Algérie à Rome, a effectué une visite de travail à Turin, la capitale italienne de l’industrie automobile, les 19 et 20 février 2024, en vue de préparer activement la mission d’affaires, organisée sous l’égide de l’Ambassade et de l’Association Nationale de la Filière de l’Industrie Automobile (ANFIA), devant prendre part à la prochaine Convention internationale des sous-traitants automobiles que projette d’organiser le Groupe Stellantis Algérie à Oran les 15 et 16 avril 2024.

Cette mission composée d’une dizaine de chefs d’entreprises opérant dans le domaine de la production des composants automobiles, découle du succès marquant du forum économique sur les opportunités d’affaires dans le secteur automobile en Algérie, que l’Ambassade d’Algérie à Rome avait organisé à Turin le 29 mai 2023, en collaboration avec l’ANFIA.

Dans ce cadre, l’Ambassadeur a engagé des discussions productives avec le Directeur général de I’ANFIA, M. Gianmarco GIORDA, concernant les modalités pratiques de cette mission, fruit de la collaboration intense entre la représentation diplomatique algérienne et cette prestigieuse association italienne.

Outre sa participation à l’évènement d’avril prochain à Oran, le Directeur Général de I’ANFIA a indiqué la disponibilité de son institution à accompagner le Ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique pour le renforcement des capacités algériennes en matière de formation dans l’industrie automobile et à mettre à sa disposition son expertise pour la création d’une éventuelle Association Algérienne dédiée à l’industrie automobile.

Parallèlement, des rencontres avec plusieurs représentants du patronat italien, dont I’Union industrielle de Turin, ont été initiées dans le but de créer davantage de synergies entre les entreprises des deux pays activant dans le domaine de l’industrie automobile.

M. Touahria a effectué des visites approfondies au sein d’entreprises de renommée telles que Draxmaier, Sigit, Hexagon, des leaders dans la production de composants automobiles et d’équipements connexes. Ces visites ont été l’occasion propice pour présenter les avancées significatives enregistrées par l’économie algérienne dans ce domaine, démontrant ainsi le potentiel de partenariats fructueux.

Profitant de cette opportunité, l’ambassadeur a également rencontré des entrepreneurs au sein de la communauté algérienne établie dans le nord de l’Italie, dans le but de les sensibiliser sur l’importance de cette mission et de les encourager à y participer activement.

Dans ce contexte, il a mis en avant les opportunités découlant de l’ouverture récente par l’Agence Algérienne de la Promotion de l’Investissement (AAPI) d’une plateforme numérique dédiée au dépôt des demandes d’octroi de terrains industriels.