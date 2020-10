Kia dévoile la version GT Line du Stonic

Pour les amoureux de la sportivité, le constructeur coréen dévoile la nouvelle variante GT Line de son nouveau SUV Kia Stonic.

Le SUV compact Kia Stonic sera désormais proposée avec la variante sportive GT Line du constructeur coréen. Cette finition donne donc plus de sportivité au SUV que ça soit en extérieur ou en intérieur. Le véhicule accueille désormais des jantes de 17 pouces et des pare-chocs de conception nouvelle, agrémentés à l’avant de trois prises d’air, de phares antibrouillard dédiés et d’une garniture métallique tandis que la calandre est redessinée de façon spécifique. L’arrière se distingue par un nouveau diffuseur donnant l’optique de deux ouvertures d’échappement.

L’habitacle du Kia Stonic GT Line se distingue quant à lui à son volant sport GT, ses éléments de tableau de bord au look carbone et aux sièges sport noirs. Cette version GT Line fait améliorer le véhicule qu’en équipements puisque sous le capot l’offre moteur reste inchangée. Enfin, la production de cette version débutera en Corée du Sud dés le mois d’octobre pour une arrivée prévue en 2021 sur d’autres marchés.