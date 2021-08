Les 24H du Mans : suivez la course en direct

L’édition 2021 de la mythique course d’endurance les 24H du Mans se déroule actuellement, et le moins que l’on puisse dire est que la course bat son plein, avec notamment un départ très mouvementé.

Le top départ des 24H du Mans dans son édition 2021 a été donné aujourd’hui, avec un départ mouvementé. En effet, avec une piste très humide, le peloton a été lâché à 16 h 12 et dès le premier freinage. La Glickenhaus n°708 pilotée par Olivier Pla a percuté l’arrière de la Toyota n°8 de Sébastien Buemi.

Malgré le léger accrochage la Glickenhaus a pu poursuivre sans perdre de temps et a bouclé le premier tour en troisième position derrière la Toyota n°7 et l’Alpine n°36. On notera une domination de Toyota dans la catégorie reine des hypecars.

A l’heure actuelle, dans la catégorie des hypercars, c’est la Toyota de GR010 Conway, Kobayashi, Lopez qui est en tête de course, suivi de l’autre Toyota de l’équipe Buemi, Nakajima, Hartley, tandis que l’Alpine A480 de Negrao, Lapierre, Vaxivière complète le podium.