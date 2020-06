Lexus annonce l’arrivée de la nouvelle berline IS pour le 9 juin

La marque premium du groupe Toyota annonce via une image teaser la date d’arrivée de la quatrième génération de sa berline Lexus IS. Ça sera pour le 9 juin prochain.

Lexus, marque premium du constructeur japonais Toyota s’apprête à remplacer l’actuelle et troisième génération de la berline IS lancée en 2013. En effet, la levée de voile de la nouvelle et quatrième génération de la berline Lexus IS vient d’être annoncée pour ce mardi 9 juin.

Pour accompagner cette annonce, la marque nippone a dévoilé une première image teaser de cette nouvelle berline. On y découvre la silhouette de l’IS de dos plongée dans la pénombre.

Il est donc difficile de savoir à quoi elle ressemblera toutefois on y voit les feux arrière de l’auto qui sont encore plus effilés et reliés désormais entre eux par un bandeau lumineux. On déduit donc que la nouvelle Lexus IS adoptera un style plus dynamique et beaucoup plus modernisé.