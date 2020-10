Lexus va retirer trois modèles commercialisés en Europe

La luxueuse marque du groupe Toyota va selon les dernières rumeurs retirer de son catalogue en Europe de trois modèles pour laisser la place aux crossovers qui rencontrent un grand succès sur le vieux continent. Les modèles concernés seraient les Lexus RC, CT et IS.

Dans le but de se maintenir et suivre la tendance sur le marché européen, Lexus constructeur haut de gamme du groupe Toyota aurait décidé de supprimer trois modèles de son catalogue avec les ventes les plus faibles. C’est ce qu’affirme en effet, le média Automotive News Europe.

Toujours selon la même source, Lexus va ainsi retirer de son catalogue en Europe la compacte CT, la berline IS et le Coupé RC pour sa nouvelle stratégie. Les stocks de ces derniers modèles seront ainsi écoulés sans renouvellement. Une source anonyme aurait ainsi déclaré à propos de ce choix que : « c’est une décision basée sur l’évolution du portfolio Lexus. Si vous regardez les résultats de nos ventes en Europe, vous verrez que tout joue en la faveur des SUV et des crossovers ».