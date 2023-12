McLaren dévoile la nouvelle GTS

Le constructeur britannique dévoile son nouveau bolide McLaren GTS. Il s’agit du modèle le plus confortable et plus luxueux qui remplace la GT.

La marque britannique McLaren, est devenue le seul constructeur automobile implanté mondialement à ne proposer que des véhicules de sport, malgré cela McLaren diversifie sa gamme avec des modèles différents les uns des autres. La 750S offre des performances de pointe, et la GT s’intéresse au confort maximal.

McLaren lève le voile sur la GTS, un modèle qui remplace la GT, dont elle garde le châssis, le moteur et les principaux éléments techniques mais gagne une petite dizaine de kilos pour ne peser que 1456 Kg, mais reste plus lourde que les autres modèles de la marque en raison du traitement plus luxueux de l’habitacle, avec notamment plus d’espace et de finitions luxueuses.

Sous le capot, le bloc V8 bi-turbo de 4,0 litres voit sa puissance augmenter de 620 à 635 chevaux, pour un couple maximal de 630 Nm. Malgré son positionnement de luxe, ses performances sont de haut vol, avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,2 secondes. Enfin, son prix devrait avoisiner les 200 000 euros.