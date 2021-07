McLaren lève le voile sur la 765 LT

Le constructeur britannique lève le voile sur la McLaren 765 LT Spider soit un an et demi après le lancement du coupé. Sans surprise la mécanique reste inchangée.

Après les 720S et Artura, McLaren lève le voile sur le cabriolet 765 LT. Sans surprise le cabriolet ressemble fortement au coupé, avec une capote rétractable ultra légère, qui peut se déployer ou se rentrer en seulement 11 secondes et jusqu’à 50 km/h.

Grâce au carbone qu’on retrouve un peu partout notamment sur la structure en monocoque et les renforts, le cabriolet affiche un poids de seulement 1388 kg. A noter la possibilité de baisser seulement la lunette arrière, même capoté, pour continuer d’entendre le moteur, même sous la pluie.

Pour rappel, la McLaren 765LT se passe de surtapis, de système audio et de climatisation. Sous le capot, on retrouve le bloc V8 4.0 biturbo de 765 ch associé à la boîte automatique à double embrayage et sept rapports. Enfin la McLaren sera produite à seulement 765 exemplaires.