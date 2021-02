Nouvelle Citroën C5 : les phares en fuite

Citroën dévoilera à la rentrée 2021, la toute nouvelle génération de sa berline C5. Cette dernière qui faisait ses apparitions sous camouflage vient de voir ses phares divulgués via une fuite sur la toile.

La marque aux chevrons lancera cette année la toute nouvelle génération de sa Citroën C5. La berline française a déjà été aperçue mais jusqu’ici toujours avec sa tenue de camouflage imposante. Malgré son camouflage, on y apprend qu’elle sera plus haute et adoptera des faux airs de break.

Aujourd’hui, la nouvelle C5 se dévoile un peu plus et ceci grâce à la fuite de ses phares qu’on a découvert sur le forum Worldscoop. En effet, sur une capture d’écran qu’on découvre sur les réseaux sociaux, on apprend que la nouvelle berline française adoptera un regard proche de celui de la C4.

Dans le détail, on y retrouve ainsi deux joncs chromés qui partent des Chevrons au centre s’écartant vers la fin sur les ailes, une barrette de LED au-dessus et un bloc optique en-dessous aux contours plus droits que celui de la C4.