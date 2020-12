Nouvelle DS4 : le constructeur dévoile les premières informations

Le constructeur premium du groupe PSA vient de dévoiler les premières informations sur la future génération de la DS4. Elle adoptera entre autre une nouvelle signature lumineuse et une motorisation hybride rechargeable de 225 ch.

DS a officialisé via une présentation en ligne, l’arrivée en 2021 de la toute nouvelle DS4. La marque premium du groupe PSA a également dévoilé les premières informations techniques avec lesquelles elle compte séduire une plus large clientèle avec cette nouvelle génération.

La nouvelle DS4 devrai à l’instar de l’actuelle génération disposer de variante classique et une déclinaison baroudeuse Crossback. Elle reposera sur la plateforme EMP3 V3 qui est version évoluée de l’EMP2. Elle profitera de nouvelles liaisons au sol et d’une rigidité de caisse « au niveau des meilleures premiums ».

Du coté esthétique, on notera la nouvelle signature lumineuse dévoilée par le directeur de style Thierry Metroz avec deux bandes de diodes verticales qui viendront encadrer la face avant de la voiture qu’on a découvert sur le concept Aero Sport Lounge.

L’habitacle quant à lui est annoncé comme « une rupture » sur le segment C avec l’inauguration d’un tout nouveau système d’info-divertissement. Ce système permettra notamment la commande par voix des fonctions via un nouvel assistant vocal. L’accoudoir recevra également un pavé tactile pour naviguer dans les menus et d’écrire des infos en gardant le bras sur l’accoudoir. On notera également la présence d’un nouvel affichage tête haute, le « DS extended head-up display » avec des informations porjetées dans le champ de vision du conducteur.

Dans sa stratégie d’électrification de toute la gamme d’ici 2025, cette nouvelle DS4 sera proposée avec une motorisation hybride rechargeable E-Tense. Il s’agira de la version traction 225 ch qu’on a vu sur la DS7 Crossback avec une autonome électrique dépassant les 50 km. Toutefois, des moteurs thermiques seront toujours de la partie. Enfin la DS4 sera dévoilée au premier trimestre 2021.