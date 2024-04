Opel dévoile le nouveau Grandland

Le constructeur allemand lève le voile sur la toute nouvelle génération de son Opel Grandland. Le SUV se voit grandir et propose des motorisations électriques et hybrides grâce à la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis.

Opel dévoile la deuxième et nouvelle génération de son SUV Grandland. Si la première génération correspondait au Peugeot 3008, cette nouvelle génération s’agrandit et se rapproche du nouveau Peugeot 5008. Ce nouveau Grandland profite de l’utilisation de la plateforme STLA de Stellantis pour proposer une large gamme de motorisations.

La nouvelle génération du Grandland mesure 4,650 mètres de long (soit + 173), 1,890 m de large et 1,640 m de haut. Le SUV profite d’un grand empattement de 2,784 m pour offre beaucoup d’espace intérieur, avec notamment un volume de coffre de 550 litres qui peut passer à 1641 litres avec banquette arrière rabattue. Esthétiquement, le SUV profite du fameux Opel Vizor,et le pli central du capot (Opel Compass) doublé d’un troisième feu stop vertical.

Coté habitacle, le Grandland n’adopte pas le « Pure Panel », en séparant nettement l’écran du tableau de bord (10 pouces) de la tablette tactile centrale d’une diagonale de 16 pouces. Toutefois, Opel prévoit un « Pure Mode » qui réduit l’affichage aux informations essentielles pour minimiser les distractions. Le SUV fait également le plein de nouvelles technologie, comme l’affichage tête haute, et un planificateur d’itinéraire amélioré et un assistant virtuel utilisant ChatGPT.

Sous le capot, le nouveau Grandland sera donc proposé en plusieurs motorisations : essence MHEV, essence PHEV et électrique. Opel ne communique pas encore sur les caractéristiques des motorisations mais on sait déjà que la version électrique embarque un pack de batteries de 98 kWh pour une autonomie WLTP de 700 km. Une version hybride rechargeable alliant un 3 cylindres 1,2 l turbo et un moteur électrique de 28 ch/55 Nm pour une puissance combinée de 136 ch, est également de la partie.