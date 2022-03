Peugeot 208 et 2008 : arrivée de la gâchette à la place du levier de vitesse habituel

La marque au lion, annonce une légère modification de l’habitacle des nouvelles générations des Peugeot 208 et 2008 trois années après leur lancement. Une simple gâchette remplacera le traditionnel levier de la boite automatique.

Peugeot annonce un léger restylage sur les 208 et 2008 deuxième génération avec une simple modification qui touche la commande de boite de vitesses automatique. A la place du traditionnel levier, le lion a intégré une gâchette qu’il présente comme plus ergonomique, élégant et discret.

Ce nouveau poussoir à impulsion commandera les cinq positions de la nouvelle boîte EAT8. Ce design de gachette sera également intégré aux futurs version électriques des 208 et 2008. Ces dernières verront l’apparition d’une position B activant le freinage régénératif permettant de récupérer de l’énergie sur les phases de freinage, en lieu et place de la position manuelle.