Peugeot révolutionnera son habitacle en 2026

La marque au lion lancera en 2026, sa nouvelle technologie de direction sans colonne physique et un volant à la forme distinguée, vu sur le concept-car Peugeot Inception de l’année dernière.

Peugeot, a dévoilé l’année dernière son concept-car Inception pour annoncer les futures nouveautés stylistiques de la marque. Le concept arborait un volant ultra-carré dénommé « Hypersquare ». Ce dernier pourrait très bientôt voir le jour sur un véhicule de série.

En effet, selon le média Autocar, qui a rapporté des propos de la directrice de Peugeot Linda Jackson, la marque au lion, prévoit de s’inspirer de ce volant carré pour sa prochaine génération de modèles de série à partir de l’année 2026. Des modèles qui doivent embarquer une technologie très novatrice puisqu’ils abandonneront la direction « physique » avec sa colonne mécanique d’ici deux ans, au profit d’un système « steer by wire ».

Une nouveauté technologique qui embarquera donc un volant au design très distingué, et des fonctions inédites. Le but de cette technologie est de libérer beaucoup d’espace autour du conducteur, tout en améliorant le « plaisir de conduire et l’agilité ».