PSA offre 50 000 masques au gouvernement Algérien

Le groupe automobile PSA présent en Algérie à travers ses marques Peugeot et Citroën mais aussi Peugeot Citroën Production, vient d’annoncer sa participation à l’effort national de lutte contre la propagation du Covid-19 en offrant à la pharmacie centrale des hôpitaux un lot de 50 000 masques.

Outre ce geste salutaire, PSA a aussi mis en place un plan de protection de ses salariés et de ses clients à travers un protocole strict mis en place avec les services médicaux de l’entreprise et constitué de plus de 100 mesures et couvre l’ensemble des activités de l’entreprise.

Dans son communiqué, PSA indique que ce protocole développé pour les sites industriels et étendu aux activités commerciales prévoit le contrôle de température en complément de l’auto-surveillance des symptômes, le port de lunettes sur site complété par une dotation individuelle quotidienne de masques, mais aussi le respect des distances entre personnes y compris dans les zones de pause avec l’inscription de marquages au sol, le maintien des portes ouvertes (sauf portes coupe-feu) afin d’éviter le contact avec les poignées, le nettoyage fréquent des outils et surface de travail, l’ajustement des rotations entre les tournées des équipes pour éviter les croisements de personnel.