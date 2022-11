Renault Trucks Algérie : inauguration d’une nouvelle affaire à Guelma

Renault Trucks renforce sa présence sur le territoire Algérien avec l’arrivée d’un nouveau distributeur, un agent agréé à Guelma, en l’occurrence Sarl Guelma Truck Service.

Renault Trucks possède un réseau de distribution le plus dense en Algérie avec quinze agents agrées sur le territoire national, qui répondent tous aux préconisations du constructeur Renault Trucks, afin d’accueillir les clients de la marque au losange dans les meilleures conditions et de rester en conformité avec les normes et l’esprit Renault Trucks, en mettant l’accent sur l’image de marque, l’accueil chaleureux du client et sa prise en charge selon les standards du constructeur.

Sarl Guelma Truck Service a pu réaliser ce nouvel espace de plus de 4500 M², lequel il comprend un atelier, un magasin, un accueil magasin et un espace showroom.

Le site équipé pour servir au mieux les clients de la région Est du pays notamment l’accueil magasin qui est doté de 4 box de repos et de détente pour les chauffeurs, agrémentés de matelas confortables, de vestiaires, douches d’une salle de prières.

L’ambiance et le design de la concession riment avec confort, bien-être et expérience client. Ce showroom très attractif offre une expérience positive aux clients et contribue à les fidéliser,Et comme déclaré par Stéphane Harmand Directeur Général de Renault Trucks Algérie : « Le client a toujours été le centre de nos préoccupations et celles de notre réseau de distribution ».

L’évènement a été clôturé par la coupure du traditionnel ruban d’inauguration qui a été réalisée par Monsieur Olivier De Saint Meleuc Président Renault Trucks International, Monsieur Stéphane Harmand Directeur Général Renault Trucks Algérie et Monsieur Mehdi Abdellioui, Monsieur Fehat Settouf coté Sarl Guelma Truck Service, symbolisant l’ouverture officielle du site.