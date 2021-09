Salon de Munich : Dacia dévoilera son nouveau modèle familial Jogger

La marque low-cost du groupe Renault prépare le lancement de son tout nouveau modèle familial. Il s’agit du Dacia Jogger, un véhicule à 3 rangées et 7 places.

Dacia dévoilera à l’occasion du salon de Munich un inédit véhicule familial pouvant accueillir à bord jusqu’à 7 personnes et est simplement le plus grand modèle du constructeur depuis son appartenance au Groupe Renault. Baptisé Dacia Jogger, ce nouveau modèle est destiné à remplacer trois modèles d’un coup : Dacia Logan MCV, Dokker et Lodgy.

Le but de cette stratégie est de rationaliser l’offre Dacia au sein du groupe Renault et ceci en répondant à des attentes clients désirant un véhicule encore plus grand que le Duster. Pour découvrir ce nouveau modèle de Dacia, rendez-vous ce 3 septembre à l’ouverture du salon de Munich.