Skoda dévoile l’Octavia Sportline

Le constructeur tchèque dévoile la version Sportline de la nouvelle Skoda Octavia. Cette dernière adopte donc le look sportif de l’Octavia RS, mais sans sa nerveuse motorisation.

Skoda lève le voile sur l’Octavia Sportline, une variante de sa berline phare adoptant un look de sportive. Elle se distingue par des éléments extérieurs noirs, un spoiler avant spécifique, des touches de chrome, des jantes 17 pouces noires polies, un volant sport multifonction à 3 branches et des sièges sport. Le coté confort n’est pas oublié aussi puisqu’on retrouve une sellerie au tissu « respirant » ThermoFlux.

Sous le capot, on ne retrouve pas forcément une motorisation de sportive mais tout de même d’intéressants blocs. En effet, en essence l’Octavia Sportline sera proposée avec le 1.5 l TSI de 150 ch, avec ou sans microhybridation, le 2.0 TSi de 190 ch est associé à la transmission intégrale et la boîte DSG de série. En diesel, on annonce le bloc 2.0 l de 115 ch, 150 ch et 200 ch. Enfin, on retrouve également une variante hybride rechargeable iV de 204 ch et une solution CNG G-Tec de 130 ch !