Skoda et Volkswagen teasent l’arrivée d’une citadine électrique

Les marques Volkswagen, Skoda et Cupra appartenant au même groupe automobile vont lancer chacun en 2025 une nouvelle entrée de gamme électrique qui sera produite en Espagne.

Le groupe Volkswagen vient d’annoncer un important investissement en Espagne de 10 milliards d’euros. Un tiers de cette somme sera utilisé pour la création d’une méga-usine de batteries destinées aux véhicules électriques qui sera basée en Espagne avec une capacité de production annuelle de 40 GWh. Le début de construction se fera en 2023 puis elle sera opérationnelle en 2026.

La marque Seat recevra cinq milliards d’euros pour permettre l’électrification de sa gamme et celle de Cupra et de développer de nouveaux modèles. Le constructeur ibérique est en charge de développer une nouvelle citadine électrique, dont la base sera partagée avec d’autres marques du groupe à savoir Skoda et Volkswagen.

Chez Seat cette citadine sera proposée par la marque Cupra déjà annoncée en 2021 par le concept Urban Rebel. Volkswagen et Skoda ont profité de cette annonce pour dévoiler des croquis de cette future entrée de gamme.