Skoda lance une application écoutant les problèmes techniques de la voiture

Le constructeur tchèque annonce le développement d’une nouvelle application sonore pouvant écouter votre voiture et vous avertir des problèmes éventuels de cette dernière ainsi que leur origine via l’intelligence artificielle.

Avec les nouvelles technologies, conduire et entretenir sa voiture devient de plus en plus facile. Dans cette optique, Skoda annonce avoir développé une nouvelle application originale et très pratique. Baptisée « Sound Analyser », cette application écoute le son de la voiture et le compare au son qu’il devrait y’avoir. Les différences de sons seront ainsi analysées par l’intelligence artificielle qui pourra déterminer l’origine du problème.

Le constructeur du groupe Volkswagen annonce une précision de cette application dépassant les 90 % pour détecter les pannes. Skoda précise que l’application a déjà été testée par 245 concessionnaires de la marque dans 14 pays. Pour le moment l’application ne peut reconnaitre que 10 sons et pourra ensuite être élargie.