SNTF : environ 80.000 voyageurs par jour empruntent les trains de la banlieue d’Alger

Environ 80.000 voyageurs empruntent chaque jour le réseau ferroviaire de la banlieue d’Alger depuis la reprise de l’activité le 3 janvier dernier, a-t-on appris lundi auprès de la direction générale de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

« Le nombre de voyageurs enregistrait quotidiennement depuis la reprise du trafic ferroviaire est d’environ 80.000 au niveau de la banlieue d’Alger.

Ceci démontre de l’importance du train comme un moyen de transport », a indiqué à l’APS, Abdelouahab Aktouche, assistant du directeur général de la SNTF.

La banlieue d’Alger comporte les dissertes Alger/Thénia jusqu’à Tizi Ouzou (à l’est) et Alger/El-Affroun (Blida) à l’ouest, ainsi que le train de la ville entre les communes de Birtouta et de Zéralda.

Le directeur de la communication de la SNTF, Djamel Challal, a fait part, de son côté, de la mise en place d’un nouveau programme de la marche des trains opérationnel à partir de mercredi prochain.

Ce programme qui consiste à un remaniement de la marche des trains et particulièrement dans la banlieue d’Alger a pour objectif de répondre aux besoins des voyageurs, a précisé M. Challal.

Il a assuré que ce nouveau programme mettra fin aux perturbations du trafic ferroviaire constatées lors des premiers jours de la reprise, ajoutant qu’il sera aussi adapté aux heures de confinement partiel.

La SNTF compte, a-t-il poursuivi, renforcer le nombre des navettes lors des grandes affluences et les réduire lors des heures creuses, et ce, dans l’objectif de faire face à deux impératifs qui sont les perturbations causées par des actes de malveillance et les horaires de confinement partiel.

A ce propos, M. Challal a fait savoir que la première disserte démarrera à 6h00 du matin quant à la dernière elle sera disponible à 18h00. (APS)