Ssangyong publie les premières esquisses du Korando électrique

En attendant sa présentation officielle qui aura lieu l’année prochaine, le constructeur coréen publie sur la toile les premières images de son futur Ssangyong Korando 100 % électrique.

Ssangyon entame dès maintenant la campagne de communication de son futur SUV Korando en version électrique en publiant sur la toile les deux premières esquisses de ce futur premier véhicule 100 % électrique du constructeur coréen.

A l’instar des autres véhicules du segment le Ssangyong Korando électrique adopte une calandre fermée pour l’optimisation de l’aérodynamisme et économiser du coup ses consommations. L’allure de ce futur Korando se veut plus agressif que l’actuelle génération et adopte un capot en aluminium.

Le nom de code interne de ce futur véhicule est Korando E100. Il devrait adopter un moteur électrique de 188 chevaux. Les batteries qu’adoptera ce modèle sera de marque LG Chem produisant une autonomie d’environ 420 km.