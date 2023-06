Stellantis prépare un SUV électrique pour 2025

Le groupe automobile Stellantis, va assembler prochainement un nouveau SUV électrique, dans l’usine de Rennes, en France. Il s’agit d’un modèle premier qui sera érigé sur la plateforme STLA Medium du groupe et devrait être badgé Citroën.

Sellantis, prépare le l’arrivée d’un nouveau SUV électrique attendu pour 2025 et sera construit sur la plateforme STLA Medium du groupe. Cette plateforme, a été conçue pour les modèles dépassant les 4,2 m et inférieurs à 5 m. Elle peut également loger des batteries allant de 87 kWh à 105 kWh, et des moteurs pouvant atteindre 442 ch de puissance.

La plateforme STLM Medium est également adaptée à toutes les transmissions. Ce futur SUV électrique sera assemblé dans l’usine de Rennes en France, une usine qui sera modernisé avec une enveloppe de 160 millions d’euros qui seront investis dans le site.