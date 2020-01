Subaru dévoile une maquette d’un SUV électrique

Le constructeur japonais nous dévoile une maquette à taille réelle de ce à quoi pourrait ressembler un futur SUV électrique de la maque Subaru.

A l’occasion de sa présentation de sa stratégie d’électrification d’ici 15 ans, Subaru a dévoilé une maquette de taille réelle pour donner sa vision future des prochains SUV électrique de la marque.

Sans surprise et à l’instar d’autres concepts de la marque, le style de ce SUV se veut anguleux et agressif. Le SUV se distingue également par des feux de jour en forme de « C » allant du capot à la jupe avant. La voiture se démarque également par des passages de roues de couleur noir et du gris dominant et embarque des rétro-caméras.

Subaru annonce que cette maquette pourrait débouler sur un modèle de série. Il pourrait s’agir du premier modèle électrique du constructeur japonais d’autant que Subaru développe actuellement en partenariat avec Toyota une plateforme modulable pour véhicules électriques.