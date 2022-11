Subaru prépare la levée de voile de la nouvelle Impreza

A l’occasion du salon de Los Angeles qui ouvrira ses portes le 17 novembre prochain, Subaru dévoilera la nouvelle génération de sa familiale Impreza. En attendant, le constructeur japonais dévoile une image teaser du véhicule.

Le constructeur nippon a lancé en 1992, la première génération de sa Subaru Impreza, une familiale qui a su séduire les passionnés de voitures de sport et ceci malgré sa non présence sur le marché européen à cause des normes anti-pollution des plus strictes.

Pour garder ses ventes honorables, Subaru lancera à l’occasion du salon de Los Angeles qui ouvrira ses portes ce 17 novembre 2022, une nouvelle et sixième génération de cette Impreza.

En attendant sa levée de voile, Subaru a dévoilé une première image teaser, ou on découvre la nouvelle Impreza dans la pénombre mais qui permet de constater qu’il s’agira d’une compacte à cinq portes grâce à sa ligne de toit.